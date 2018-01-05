لاعبو العراق لكرة اليد يعتزلون اللعب دولياً لاعتذار العراق عن المشاركة بتصفيات آسيا

2018/01/05 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن عدد من لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد، اعتزالهم اللعب دولياً بسبب اعتذار العراق عن المشاركة في تصفيات آسيا المؤهلة ل‍كأس العالم والتي تحتضنها المانيا و الدنمارك العام المقبل.

واعلن كلاً من اللاعبين: علي طارق وعلي عبد الرضا والحارس بلال الصباغ ورائد البغدادي وميثم عودة ومحمد البياتي وحسين علي وعلي عدنان وبدر حمودي، عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اعتزالهم اللعب دولياً بسبب عدم مشاركة المنتخب الوطني في تصفيات اسيا المؤهلة للمونديال.

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