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قوات سوريا الديمقراطية تحرر قريتين في دير الزور
2018/01/05 | 10:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من تحرير قريتين جديدتين من سيطرة تنظيم "داعش" الارهابي في ريف دير الزور.

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