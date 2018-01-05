قوات سوريا الديمقراطية تحرر قريتين في دير الزور

2018/01/05 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من تحرير قريتين جديدتين من سيطرة تنظيم "داعش" الارهابي في ريف دير الزور.

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