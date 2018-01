بعد أزمة بين البلدين.. الإمارات تستأنف رحلاتها إلى تونس

2018/01/05 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ وكالاتكشفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أنها قررت عودة الإجراءات المتبعة لما كانت عليه فيما يتعلق بالرحلات الجوية إلى تونس، وذلك بعد نحو أسبوعين من بدء أزمة بين البلدين إثر منع الإمارات راكبات تونسيات من صعود الطائرة.

وذكرت الوزارة في بيان، اطلع عليه “النور نيوز”، اليوم، انه “في إطار العلاقة الثنائية مع تونس، وحرصا على سلامة الملاحة الجوية، وكذلك في إطار دفع الأخطار والتهديدات التي يجب تلافيهما على أوسع مدى، وفي ضوء التواصل الأمني المكثف والمعلومات التي تم الحصول عليها من الجانب التونسي؛ قررت السلطات المختصة في دولة الإمارات عودة الإجراءات المتبعة لما كانت عليه من قبل الظرف الطارئ”.

واوضحت، أنها “تقدر أهمية التعاون المشترك في إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين، وتثمّن المعلومات التي أفاد بها الجانب التونسي وحرصه على تبديد دواعي القلق التي كانت لدى الناقلات الوطنية لدولة الإمارات، وبما يكفل الأمن والسلامة للرحلات الجوية”.

ومنعت شركة الخطوط الجوية الإماراتية “طيران الإمارات” في ( 22 كانون الاول 2017)، صعود تونسيات على متن طائراتها المتوجهة إليها من تونس، وبعد يومين برر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش هذا التصرف بأنه جاء على خلفية مخاوف أمنية، مما استدعى تدخل الخارجية التونسية لطلب توضيحات من سفارة الإمارات في تونس.

وفي اليوم التالي للحادثة، قالت وزارة النقل التونسية، إن سلطات البلاد علقت رحلات شركة الطيران الإماراتية من تونس وإليها، وبعدها كشفت شركة طيران الإمارات في (25 كانون الأول 2017)، وقف رحلاتها من دبي إلى تونس، بناء على تعليمات السلطات التونسية.

