أردوغان: لا يمكننا أن نقبل تدخل دول على رأسها إسرائيل وأميركا في شؤون إيران وباكستان

2018/01/05 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أردوغان: لا يمكننا أن نقبل تدخل بعض الدول على رأسها إسرائيل وأميركا في شؤون إيران وباكستان

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