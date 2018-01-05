ديون العالم ترتفع لمستوى قياسي في الربع الثالث لـ2017

2018/01/05 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت ديون العالم إلى مستوى قياسي في الربع الثالث من 2017 على أساس سنوي بمقدار 16 تريليون دولار.

وكشفت بيانات صادرة عن "معهد التمويل الدولي" أمس الخميس، أن ديون العالم بلغت 223 تريليون دولار في الربع الثالث من العام الماضي.

وارتفعت ديون العالم بفعل زيادة ديون القطاع الخاص غير المالي لأعلى مستوياته على الإطلاق في كندا وفرنسا وهونج كونج وكوريا الجنوبية وسويسرا وتركيا.

واوضحت البيانات أنه في الوقت نفسه انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في فترة ثلاثة أشهر المنتهيين في سبتمبر الماضي للفصل الرابع على التوالي، بدعم النمو الاقتصادي.

وتابعت أن نسبة الديون إلى الناتج المحلي في الوقت الحالي عند مستوى 318%، أقل بنحو 3% عن نفس مستوياتها خلال نفس الفترة في 2016.

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