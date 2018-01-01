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تحطم منطاد يقل سياحا بالأقصر جنوبي مصر
2018/01/05 | 11:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤولين تأكيدهم تحطم المنطاد بينما ترددت تقارير عن سقوط جرحى، لم تُعرف هويتهم بعد.

وكان 18 شخصا، معظمهم من سياح من أوروبا وآسيا، لقوا حتفهم، في حادث مشابه، في فبراير عام 2013.

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