تحديد موعد انطلاق بطولة أندية غرب آسيا لكرة السلة في العراق

2018/01/05 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الاتحاد العراقي لكرة السلة، عن الفرق المشاركة وموعد انطلاق بطولة أندية غرب آسيا للعبة والتي ستقام على قاعة الشعب خلال شهر آذار المقبل.

وذكر مسؤول صفحات التواصل الاجتماعي في الاتحاد، زين محمد حسن في حديث لـ السومرية نيوز إن “الاتحاد غرب آسيا وافق رسمياً على اقامة بطولة اندية البلدان المنضوية تحت الاتحاد في العراق”.

واوضح ان “البطولة ستقام على قاعة الشعب في بغداد للفترة من 12-16 آذار المقبل بمشاركة أندية الرياضي اللبناني وبتروشيمي الايراني والوحدة السوري والنفط العراقي وسرية رام الله الفلسطيني”.

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