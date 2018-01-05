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الجبوري والحكيم بحثا متطلبات المرحلة المقبلة ودعم الاستقرار
2018/01/05 | 11:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مع رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم متطلبات المرحلة المقبلة ودعم الاستقرار.

وناقش الطرفان الاوضاع الامنية والسياسية في العراق وأهمية التوصل الى رؤى مشتركة لحل المشاكل العالقة وترتيب الاوضاع بما يخدم الاستقرار الدائم سياسيا واجتماعيا، بالإضافة الى مناقشة سبل تحسين الاوضاع الخدمية للمواطنين وتوفير سبل العيش الكريم والعمل بجدية من اجل تشخيص المشاكل التي تعرقل تقديم الخدمات الضرورية بشكل افضل.

وتطرق الطرفان كذلك الى عدة ملفات كالموازنة الاتحادية والانتخابات المقبلة وعودة النازحين الى ديارهم واعمار المناطق المتضررة من الارهاب والمصالحة المجتمعية.

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