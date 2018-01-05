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أيمن زبيب ينجو من حادث سير مميت
2018/01/05 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

صُدم جمهور الفنان أيمن زبيب بعد أن انتشر خبر تعرّضه لحادث سير مروّع، كاد أن يودي بحياته في أيّام العام الجديد الأولى.

وفي التفاصيل، نجا زبيب من حادث سير مروّع في الساعات الأخيرة، ونقل إثرها الى المستشفى للحصول على الفحوصات الضرورية لتبيان تداعيات الحادث على صحّته.

وحتّى الساعة لم يتمّ الكشف بعد عن حالته الصحية، ولم يتمّ إعلان نتائج الفحوصات التي خضع لها. 

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