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12 قتيلا حصيلة انقلاب عبّارة في إندونيسيا
2018/01/05 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قتل 12 شخصًا إثر انقلاب عبارة قبالة إقليم “سومطرة الجنوبية” في إندونيسيا، بينما لا يزال شخص في عداد المفقودين حسب مسؤول إنقاذ إندونيسي.وذكر رئيس الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ محمد سيوجي، إن العبارة غرقت بعد اضطراب حركة الملاحة البحرية بشكل خطير بينما كانت تبحر من “بانيواسين” الى “باليمبانج” يوم الأربعاء الماضي.واوضح أنه تم العثور على قتيلين يوم وقوع الحادث بينما تم انتشال جثث الضحايا العشر الآخرين أمس الخميس وصباح اليوم، عقب عملية بحث، مشيرًا إلى أن شخصًا لا يزال في عداد المفقودين.

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