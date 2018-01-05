كهرباء ذي قار تنجز مشروعا لفك الاختناقات في عدد من احياء الناصرية

2018/01/05 | 11:10

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

كشفت مديرية توزيع كهرباء ذي قار عن انجاز مشروع فك الاختناق في توزيع الطاقة في الشبكة الكهربائية لاحياء مدينة الصدر واور الاولى والثانية في قضاء الناصرية .





شبكة اخبار الناصرية:كشفت مديرية توزيع كهرباء ذي قار عن انجاز مشروع فك الاختناق في توزيع الطاقة في الشبكة الكهربائية لاحياء مدينة الصدر واور الاولى والثانية في قضاء الناصرية .وذكر مدير التوزيع محمد فيصل في بيان حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه ان اعمال المشروع تضمنت نصب خمس محولات توزيع سعة 400 KVE ، وتشييد شبكة ضغط عالي 11 KV بطول 400 متر مع نصب 16 عمود ضغط عالي و تسعة اعمدة ضغط واطئ .

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