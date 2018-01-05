الجمعة 5 كانون الثاني 2018 م (18 ربيع الثاني 1439 هـ)


اجتماع التحالف الوطني يتنهي بخمسة ملفات
2018/01/05 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ اجتمعت الهيئة القيادية للتحالف الوطني بمكتب الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.وتناول الاجتماع بشكل مفصل الأوضاع السياسية والأمنية بالاضافة الى مسالة الإعداد للانتخابات.

بحسب بيان نشره مكتب المالكي.وتم التاكيد على ضرورة الالتزام بالدستور وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، ودعوة الحكومة الى معالجة قضايا النازحين من اجل الإدلاء باصواتهم بحرية.ودعت الهيئة القيادية للتحالف الوطني المفوضية العليا المستقلة اللانتخابات الى اكمال اجراءاتها الفنية والعملية لانجاح العملية الانتخابية.

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