زيدان: سعيد بالفوز ونومانسيا كان الافضل في الشوط الثاني

2018/01/05 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأعرب المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، عن رضاه بفوز فريقه بثلاثية نظيفة على نومانسيا في ذهاب دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا، لكنه اعترف في الوقت ذاته بأن لاعبيه قدموا أداء سيئاً في الشوط الثاني رغم أن الخصم كان يلعب بعشرة لاعبين فقط.واعترف زيدان بأن فريقه لم يكن جيداً في بعض الفترات بالشوط الثاني، إذ قال في هذا الصدد، "هم لعبوا أفضل بعشرة لاعبين، واجهنا صعوبة في الشوط الثاني ولكن الأهم هي النتيجة وهي مهمة بالنسبة لنا".

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