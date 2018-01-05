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راكتيتش ” تنتظرنا مباراة صعبة في الكامب نو “
2018/01/05 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – غرد راكتيتش عبر حسابه على التويتر حول تعادل برشلونة مع سيلتا فيجو في ذهاب الدور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا مؤكدًا على إنتظار الفريق إيابًا لمباراة صعبة على الكامب نو .

هذا ويطمح راكتيتش في أن يتمكن وزملائه من تحقيق الفوز في مباراة الإياب للصعود للدور الثمانية من البطولة والإستمرارية بها سعيًا خلف حصد اللقب .

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