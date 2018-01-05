ماذا يحتاج أرسنال في الميركاتو لانقاذ موسمه قبل فوات الآوان؟

2018/01/05 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر تأتي فترة الانتقالات الشتوية، كطوق نجاة لبعض الفرق لإنقاذ أنفسها بمنتصف الموسم قبل السقوط والانهيار، وهو بالضبط ما يحتاجه أرسنال الآن.

يحتل المدفعجية المركز السادس بجدول الدوري الانجليزي، وفي رصيدهم 39 نقطة بفارق 23 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي المتصدر، لتبدو فرصهم منعدمة تماما في المنافسة.

ولازالت الآمال قائمة في كأس الاتحاد الانجليزي، كأس الرابطة الذي يلعب به الفريق بنصف النهائي، ودور الـ32 للدوري الأوروبي، بالإضافة للهدف المعتاد بالبقاء ضمن الأربعة الكبار.مواد متعلقة يوم مع رابطة أرسنال بمصر في ديربي لندن..



سنعشق الكيان حتى النهاية واليأس ليس خيارا لنا أبرز الكوميكس عقب تعادل أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي إلى أين يذهب سانشيز إذا رحل عن أرسنال هذا الشتاء؟ رسمياً | أرسنال يتعاقد مع المدافع اليوناني مارفوبانوس

فماذا يحتاج أرسنال من الميركاتو الشتوي لتحقيق أهدافه؟

قلب دفاعيعتبر الدفاع هو المشكلة الأكبر في أرسنال، بعد تلقي الفريق 28 هدف في 22 مباراة حتى الآن، وهو رقم مفزع لفريق ينافس ضمن الأربعة الكبار.

يمتلك أرسنال أسماء جيدة مثل كوسيلني، موستافي، مونريال، ولكن البدلاء من نوعية تشامبرز وميرتساكر وهولدنج، تجبر المدرب أرسن فينجر على إيجاد حلول أخرى.

تعاقد المدفعجية مع مدافعه اليوناني مارفوبانوس، لا يغني الفريق عن حاجته للاعب جديد، خاصة وأنه سيتم إعارته لفيردربريمن حسبما أشارت العديد من التقارير الصحفية.

وتبرز العديد من الحلول أمام أرسنال أبرزها : ماجواير "ليستر سيتي"، خاليدو كوليباي "نابولي"، جوني إيفانز "ويست بروميش"، كوستاس مانولاس "روما"، بريسنيل كيمبيبي "باريس سان جيرمان"، خوزيه خيمينيز "أتليتكو مدريد"، جيمس تاركوسكي "برنلي"، ستيفان دي فراي "لاتسيو".

قاطع كراترغم الحالة المبهرة التي ظهر عليها جاك ويلشير مؤخرا بخط وسط الفريق، إلا ان أرسنال يفتقد للاعب قاطع الكرات ومفسد للهجمات كمساند لخط الدفاع.

أثبت السويسري جرانيت تشاكا فشله التام في أداء هذا الدور، وكذلك فرانسيس كوكلين الذي هبط مستواه بشكل جعله خيار ثالث أو رابع، وكذلك محمد النني الذي لم يثبت نفسه كلاعب أساسي حتى الآن.

ويعد ستيفن نزونزي لاعب اشبيليه كخيار أنسب لأرسنال، حيث يعد من أفضل المحاور في أوروبا مؤخرا، ويمتلك شرطا جزائيا بعقده يبلغ 35 مليونن جنيه إسترليني، كما ألمح مؤخرا لنهاية مشواره مع أشبيليه.

ومن بعده ليون جوريتسكا نجم شالكة الذي يقال أنه اقترب من بايرن ميونيخ، إدريسا جاي "إيفرتون"، إيمري تشان "ليفربول"، ويليام كارفاليو "سبورتنج لشبونة"، رادا ناينجولان "روما".

بديل لسانشيزأصبح رحيل أليكسيس سانشيز عن أرسنال مسألة وقت، سواء هذا الشهر، او الصيف القادم بعد نهاية عقده، وكذلك الألماني مسعود أوزيل بنفس الموقف.

وفي حالة خسارة منهما او كليهما معا، فهذا يعني حاجة الفريق لإضافات هجومية قوية، تسد العجز الذي سيعاني منه الفريق اللندني.

ويعتبر الفرنسي توماس ليمار هو الأقرب والمفضل لفينجر لتعويض سانشيز، حيث حاول ضمه في اللحظات الأخيرة بالصيف لكن الوقت لم يسعفه.

وهناك أيضا بعض الخيارات أبرزها ويلفريد زاها "كريستال بالاس"، رياض محرز "ليستر سيتي"، نبيل فكير "ليون"، جوليان دراكسلر أو لوكاس مورا "باريس سان جيرمان"، بيير أوباميانج "بوروسيا دورتموند".

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