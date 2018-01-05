الجمعة 5 كانون الثاني 2018 م (18 ربيع الثاني 1439 هـ)


من يقود الاحتجاجات في ايران
2018/01/05 | 11:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هذا السؤال يطلقه غير العارفين بالخارطة السياسية الايرانية ،فهناك العديد من الشرائح والمكونات والقوى المعارضة لايديولوجيا خميني ،وعلى راسها منظمة مجاهدي خلق العمود الفقري القائد والاكثر تنظيما وشراسة في مواجهة النظام والاكثر قبولا بين صفوف الطلبة والشباب والعمال ،وهناك الاتحادات العمالية ،والمعلمون والموظفون الصحيون ، هذه الاحتجاجات ، وهي الأكبر منذ العام 2009، يخوضها كما … من يقود الاحتجاجات في ايران

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من يقود الاحتجاجات في ايران كتابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من يقود الاحتجاجات في ايران) نشر أولاً على موقع (كتابات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من يقود الاحتجاجات في ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كتابات).


كامل التفاصيل في: كتابات ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ مبيعات التجزئة الألمانية تتعافى من أكبر تراجع في عام
⋙ الحكيم: الانتخابات استحقاق دستوري لا يمكن تجاوزه
⋙ نصيف: التجارة تعاقدت مع شركة وهمية إماراتية لإنشاء فندق على ارض المعارض
⋙ نصيف: التجارة تعاقدت مع شركة وهمية لإنشاء فندق على ارض المعارض
⋙ نهاد إبراهيم تستلهم شخصية شهرزاد في السينما المصرية
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. نجاة طفل من أسماك القرش باللحظة الأخيرة
⋙ بالفيديو...أهداف مباراة برشلونة وسيلتا فيجو
⋙ بالصور.. هكذا تعامل الحشد الشعبي مع العوائل المتواجدة في اطراف الحويجة اثناء عملية تطهير
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة