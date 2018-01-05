2018/01/05 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا السؤال يطلقه غير العارفين بالخارطة السياسية الايرانية ،فهناك العديد من الشرائح والمكونات والقوى المعارضة لايديولوجيا خميني ،وعلى راسها منظمة مجاهدي خلق العمود الفقري القائد والاكثر تنظيما وشراسة في مواجهة النظام والاكثر قبولا بين صفوف الطلبة والشباب والعمال ،وهناك الاتحادات العمالية ،والمعلمون والموظفون الصحيون ، هذه الاحتجاجات ، وهي الأكبر منذ العام 2009، يخوضها كما … من يقود الاحتجاجات في ايران

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