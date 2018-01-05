المباشرة بتطهير مناطق غرب كركوك من الالغام والمتفجرات

2018/01/05 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} باشرت هندسة ميدان الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، بتطهير مناطق غرب كركوك من الألغام والمتفجرات التي زرعتها عصابات داعش الارهابية.وذكر بيان لاعلام الحشد تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "كوادر مديرية هندسة الميدان في الحشد الشعبي وبالتعاون مع ألوية الحشد باشرت بتطهير الاراضي الواقعة غرب كركوك من الالغام والمتفجرات التي زرعتها عصابات داعش" مضيفا ان "القوات باشرت بملاحقة الارهابيين الفارين".يذكر ان الحشد الشعبي أعلن عن إنهاء تهديد داعش الإجرامي لثلاث مناطق استراتيجية بين محافظتي كركوك وصلاح الدين بعد عمليات تطهير الحويجة.انتهى

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