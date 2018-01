واشنطن تفرض عقوبات على كيانات مرتبطة بإيران

2018/01/05 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ وكالاتقررت واشنطن، فرض عقوبات على 5 كيانات مرتبطة بإيران.

وذكرت وكالة “رويترز”، ان “وزارة الخزانة الأمريكية قررت فرض عقوبات على 5 كيانات مرتبطة بإيران”.

وأشارت الى ان “العقوبات شملت 5 هيئات في اطار قانون العقوبات على ايران، وتأتي بتهمة ضلوع الهيئات في تطوير تجارب صاروخية”.

وكشفت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية هيذر نويرت، ان بلادها تأمل عقد جلسة طارئة لمجلس الامن لبحث الاوضاع في الايران والاحتجاجات التي تشهدها، مشيرة الى دعم الولايات المتحدة للشعب الايراني.

