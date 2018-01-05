النجيفي يضرب سليم الجبوري ومثنى السامرائي

2018/01/05 | 11:20

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بغداد- العراق اليوم:

بعد ساعات قليلة فقط من كشف اسرار صفقة مشبوهة لبيع احد مقاعد مجلس النواب لرجل اعمال متهم بالفساد من...





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