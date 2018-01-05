بالصور.. هكذا تعامل الحشد الشعبي مع العوائل المتواجدة في اطراف الحويجة اثناء عملية تطهير

2018/01/05 | 11:20

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هكذا تعامل الحشد الشعبي مع العوائل المتواجدة في اطراف الحويجة اثناء عملية تطهير مغلقة 0 زيارة

2018-01-05

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