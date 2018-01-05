هزة أرضية تضرب اليابان وتحذيرات من موجة تسونامي

2018/01/05 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، منطقة العاصمة اليابانية طوكيو، تبعها تحذير صادر من هيئة الأرصاد الوطنية اليابانية، من موجة تسونامي.

ووفقا للهيئة، فقد كان مركز الزلزال في إقليم محافظة العاصمة، وعلى عمق 80 كم تحت الأرض.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية، بأن مركز الزلزال كان على اليابسة، وقد شعر بالهزات المواطنون في جميع أنحاء إقليم طوكيو، و16 محافظات مجاورة وسط البلاد.انتهى/س

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