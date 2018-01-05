جرحى بسقوط حاجز زجاجي في ستاد جابر الدولي عقب المباراة النهائية لخليجي 23

2018/01/05 | 22:15

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سومر نيوز: ذكرت وكالة الانباء الكويتية (كونا)، ان عددا من الاشخاص اصيبوا اثر سقوط حاجز زجاجي في ستاد جابر الدولي عقب الم...

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