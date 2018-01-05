خليجي 23.. اللقب لسلطنة عمان على حساب الامارات بركلات الترجيح

2018/01/05 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز منتخب سلطنة عمان لقب بطولة كأس الخليج الثالثة والعشرين في كرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بفوزه في النهائي الجمعة على الامارات 5-4 بركلات الترجيح، بعد تعادل المنتخبين سلبا في الوقتين الأصلي والاضافي.

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