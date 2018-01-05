مقتل خمسة سعوديين بانفجار في جازان

2018/01/05 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة …

أفادت صحيفة الرياض اليوم بأن 5 سعوديين لقوا مصرعهم إثر انفجار لغم أمس الأول في الدائر، إحدى محافظات منطقة جازان الحدودية مع اليمن.

وذكرت الصحيفة أن محافظ الدائرة عبدالله بن علي حمدي وجموع الأهالي أدوا “صلاة الميت، على خمسة من المواطنين من مركز آل يحي وآل زيدان الحدودي، بجامع خادم الحرمين في المحافظة.



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