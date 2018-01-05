2018/01/05 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمم المتحدة قلقة من كثرة الاعدامات في مصر بدون محاكمات عادلة

بغداد / متابعة سكاي برس

أعربت الأمم المتحدة عن صدمتها من تنفيذ نظام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» أحكام إعدام بحق 20 مواطنا، الأسبوع الماضي؛ إثر محاكمات عسكرية غابت عنها ضمانات المحاكمة العادلة.

وكثير من حالات الإعدام تلك شملت أشخاصا جرى القبض عليهم وإخفاؤهم قسريا قبيل وقوع الجرائم المدانون بها، حسب مصادر حقوقية وقانونية.

وشددت المنظمة الدولية، في بيان الجمعة، على أن «عرض المدنيين على المحاكم العسكرية ينبغي أن يكون في حالات خاصة»، حسب وكالة «سبوتنيك» للأنباء.

وذكرت الناطقة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، «ليز ثروسل»: «نشعر بصدمة شديدة جراء تقارير حول إعدام 20 شخصا في مصر منذ الأسبوع الماضي».

وأشار البيان إلى إعدام 5 أشخاص في 2 يناير/كانون الثاني الجاري في محاكمة عسكرية بمحافظة الإسكندرية (شمال) بعد إدانتهم بالوقوف وراء تفجير قرب ملعب رياضي بمحافظة كفر الشيخ (دلتا النيل) في 15 أبريل/نيسان 2015 نجم عنه مقتل ثلاثة من طلاب الكلية الحربية، وإصابة اثنين آخرين.

كما أشار التقرير إلى تنفيذ حكم الإعدام في 26 من ديسمبر/كانون الأول الماضي في 15 شخصا بتهم قتل مجندين بالجيش في عام 2013.

وتابع البيان: «نخشى أنه، في جميع تلك القضايا، لم يجر اتباع تلك الإجراءات وغابت ضمانات المحاكمة العادلة، بما أن المحاكم العسكرية عادة ما تحرم المتهمين من الحقوق التي تكفلها المحاكم المدنية».

واتهم البيان، السلطات المصرية، بتعريض المدانين الذين نُفذت بحقهم أحكام الإعدام للاختفاء القسري والتعذيب قبل محاكمتهم، وفق تقارير حقوقية.

وشدد على أن «التحديات الأمنية التي تواجهها مصر، وخاصة في سيناء، لا تبرر استخدام الإعدامات وسيلة لمحاربة الإرهاب».

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