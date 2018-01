2018/01/05 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

عقد رئيسا فرنسا إيمانويل ماكرون وتركيا رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة محادثات في قصر الإليزيه تناولت التعاون الثنائي ومساعي انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، وملفات دولية بينها سوريا والقدس وإيران.

ووصل أردوغان في وقت سابق اليوم إلى باريس وبرفقته وزراء الخارجية والاقتصاد والدفاع والطاقة والموارد الطبيعية، في زيارة تستغرق يوما واحدا، وهي الزيارة الأهم لإحدى دول الاتحاد الأوروبي منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا منتصف يوليو/تموز 2016، وتأتي وسط مؤشرات على تحسن في العلاقات التركية الأوروبية بعد فترة من التوتر.

وتتناول مباحثات الرئيسين مسائل عدة، منها إعادة إطلاق مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي المتوقفة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في يوليو/تموز 2016، بالإضافة إلى المسائل الاقتصادية وملفات القدس وسوريا، وتنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب، والتعامل مع مسألة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.

انشر على مواقع التواصل !

Please follow and like us:

20

Post Views: 14

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون وأردوغان يبحثان التعاون الثنائي وملفات دولية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون وأردوغان يبحثان التعاون الثنائي وملفات دولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).