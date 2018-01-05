روسيا تطور طائرة شبحية بدون طيار

2018/01/05 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمتلك روسيا قوات جوية تضم قاذافات استراتيجية ومقاتلات ومروحيات هجومية تدعمها منظومة دفاع جوي تعد الأفضل في العالم.

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