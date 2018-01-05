العامري يتعهد بتلبية مطالب أهالي طوزخورماتو خلال اسبوع والسيستاني يرسل وفداً لتقييم الأضرار بالقضاء

2018/01/05 | 22:35

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بغداد اليوم- متابعة

أفادت شبكة "رووداو" الكردية، اليوم الجمعة، بأن الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العا...





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