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العامري يتعهد بتلبية مطالب أهالي طوزخورماتو خلال اسبوع والسيستاني يرسل وفداً لتقييم الأضرار بالقضاء
2018/01/05 | 22:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- متابعة 

أفادت شبكة "رووداو" الكردية، اليوم الجمعة، بأن الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العا...

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