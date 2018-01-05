الجمعة 5 كانون الثاني 2018 م (18 ربيع الثاني 1439 هـ)


الحشد الشعبي يقتل سبعة عناصر من داعش في جبال مكحول
2018/01/05 | 22:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت قوات الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عن مقتل سبعة عناصر بتنظيم "داعش" الإجرامي بينهم قيادي باحباط هجوم إرهابي في قاطع جبال مكحول.

وذكر موفد الحشد الشعبي في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن قوات الحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من احباط هجوم إرهابي نفذه عناصر تنظيم "داعش" الإجرامي على قاطع جبال مكحول.

واوضح أن الحشد الشعبي تمكنوا من قتل سبعة عناصر بالتنظيم الإجرامي بينهم قيادي مجرم يدعى "أبو جندل".انتهى/س

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