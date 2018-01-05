الإقليم يكشف صادراته النفطية بمعزل عن بغداد

2018/01/05 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الجمعة، عن الكميات المصدرة من النفط خلال عام 2017 الماضي".وكشفت الوزارة في تغريدة لها على موقع في تويتر، معدلات التصدير للأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2017" مبينا ان "المعدل اليومي لتصدير النفط في شهر أيلول من عام 2017، بلغ 514 ألفاً و54 برميلاً، وفي شهر تشرين الأول، بلغ المعدل اليومي لتصدير النفط 384 ألفاً و 659 برميلاً".واوضح "في شهر تشرين الثاني، بلغ المعدل اليومي لتصدير النفط 252 ألفاً و 301 برميل، وبلغ المعدل اليومي لتصدير النفط 263 ألفاً و 542 برميلاً في شهر كانون الأول 2017".وأشارت إلى أن "معدل التصدير بلغ 445 ألفاً و301 برميل يومياً".يذكر ان اقليم كردستان يصدر النفط الخام منذ سنوات بمعزل عن وزارة النفط الاتحادية.وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قال الثلاثاء الماضي ان "واردات الاقليم من بيع النفط فقط هي 544 مليار دينار صافي عدا ايرادات الكمارك والموارد الاخرى والضرائب وبيع المشتقات النفطية على المواطنين، وما يحتاجه الاقليم لتغطية الرواتب هو 300 مليار دينار ما يعني انها كافية لتغطية الرواتب ويفيض منها، بينما الحكومة الاتحادية تجهز الدواء والحصة التموينية ووقود التدفئة للاقليم" داعياً الاقليم الى "التعاون وعدم الاستمرار بهدر المال العام".انتهى

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