2018/01/05 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العبادي يدعو لإسكات "الاصوات النشاز" ويؤكد: بإمكاننا أن نكون ضمن أكثر عشرين دولة متقدمة

بغداد / سكاي برس

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، الجمعة ان بإمكان العراق أن يصبح من الدول العشرين الناهضة والمتقدمة، فيما دعا إلى عدم السماح للأصوات "النشاز" بإعادته إلى الوراء.

وأوضح العبادي خلال حضوره الحفل المركزي الذي تقيمه الأمانة العامة للعتبة الكاظمية بمناسبة الانتصار العراقي، أن من حق العراقيين أن يفتخروا بأنهم قضوا على داعش بإرادتهم ووحدتهم.

وبين في كلمته التي ألقاها، أن بإمكان العراق أن يصبح من الدول العشرين الناهضة والمتقدمة، فيما دعا إلى عدم السماح للأصوات "النشاز" بإعادته إلى الوراء.

وكان حيدر العبادي أعلن النصر في (9 كانون الأول 2017)، على تنظيم داعش في كافة الأراضي العراقية، وذكر إن "الانتصار تحقق بالوحدة عندما توحد العراقيون لموجهة عدو غادر أراد أن لا نرى هذا اليوم وإعادتنا إلى الفترات المظلمة".

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