غواصة روسية ترعب حاملات الطائرات الأمريكية (فيديو)

2018/01/05 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمتلك روسيا أسطولا من الغواصات، التي تعد الأقوى وأكثر فتكا في العالم، ومنها غواصة "أوسكار" النووية.

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