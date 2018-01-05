«المقاومة الإيرانية» تطالب بمعاقبة النظام بتهمة الإبادة والإرهاب 

2018/01/05 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال حسين داعي الاسلام، عضو في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية حول مطالبات المقاومة الإيرانية عن مجلس الأمن الذي سيعقد اليوم اجتماعه الطارئ لمناقشة موضوع الانتفاضة في إيران، إن “المقاومة الإيرانية تطالب بالدفاع عن الحق الشرعي والطبيعي للشعب الإيراني لإسقاط نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران والحصول على الحرية التي انتفضوا من أجلها ويدين بقوة نظام الملالي ويحاسبه بسبب قتل المتظاهرين العزل والاعتقالات الجماعية”.

واوضح أن “تلك الأعمال التي تمثل مؤشرا واضحا على ارتكاب جريمة ضد الإنسانية وتقع مواجهتها على عاتق مجلس الأمن الدولي، وأشار الي عدد القتلى خلال اسبوع الماضي قائلاً ”وفقا لتقارير موثوقة من المقاومة الإيرانية، فقد استشهد ما لا يقل عن 50 متظاهرا على أيدي عناصر قوات الحرس بإطلاق النار مباشرة عليهم منذ بداية الانتفاضة (ثمانية أيام) كما تم اعتقال أكثر من 3 آلاف شخص.



ومن بين الشهداء هناك أطفال ومراهقون تبلغ أعمارهم 12 أو 13عاما.



إن العدد الحقيقي للشهداء والمعتقلين هو أكثر بكثير مما يحاول النظام الإيراني إخفاؤه”.

وأكد داعي الاسلام أنه “نظام الملالي حجب شبكات التواصل الاجتماعي في إيران منذ الأيام الأولى للانتفاضة وقطع أو أضعف بشدة شبكة الإنترنت.



وتحمّل قائد قوات الحرس (لواء الحرس جعفري) ووزير الاتصالات لحكومة الملالي آذري جهرمي والكثير من قادة النظام رسميا مسؤولية قطع الارتباطات والتواصل عبر الانترنت وأعلنوا أنهم سيواصلون قطعه حتى نهاية الاضطرابات”.

واختتم عضو في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بالقول “إن المقاومة الإيرانية إذ ترحب بعقد اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم، بشأن انتفاضة إيران وتؤكد ضرورة اتخاذ الخطوات التالية من قبل مجلس الأمن الدولي: الاعتراف بحق الشعب الإيراني المشروع لإسقاط وتحقيق الحرية وسيادة الشعب.



إدانة النظام الإيراني بشدة بسبب الإبادة والإعتقالات الجماعية للمتظاهرين العزل بقوة ومحاسبته.



يجب فرض عقوبات على نظام الملالي بسبب ممارسة الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان منها مجزرة العام 1988 وإبادة الإنتفاضة الحالية.



إدانة قطع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وضمان حرية وصول عموم المواطنين إلى الإنترنت.



اتخاذ قرارات ملزمة لإطلاق سراح الآلاف من المتظاهرين المعتقلين ووضع نظام المراقبة وتحذير النظام الإيراني من أنه سيتم اتخاذ تدابير أكثر خطورة إذا استمرت هذه العملية.

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