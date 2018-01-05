شرطة ميسان تلقي القبض على مجرم متخصص بسرقه السيارات

2018/01/05 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة شرطة محافظة ميسان عن القائها القبض عن مجرم متخصص في سرقة السيارات والدراجات النارية.

وذكر قائد الشرطه العميد، نزار موهي الساعدي،لوكالة نون بأن شرطة مديريته القت القبض على مجرم متخصص بسرقه السيارات والدراجات النارية في المحافظة.

وأشار، الساعدي، الى ان معلومات وردت إليه وتم تشكيل فريق عمل امني وبإشراف مباشر من قبله وبجهود قسم مكافحه الإجرام تم القبض على المتهم (ف.



ق)، مشيرا، الى ان عملية القبض تمت بالجرم المشهود وبحوزته العديد من السيارات والدراجات النارية التي تم سرقتها في وقت سابق، لافتا، الى ان المجرم حاول بيع المسروقات قبل عملية القبض.

واوضح، الساعدي، بان جرائم السرقات حصلت في مناطق اقضية ونواحي ميسان، مبينا، انه تم تحويل المتهم للقضاء لينال جزاءه العادل، منوها، إلى انه تم صدور مذكرات قبض بآخرين مشتركين مع المجرم بالسرقات سوف تكون ملاحقات أمنيه للقبض عليهم.

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