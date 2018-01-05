أتحاد رفع الأثقال يعلن منهاجه السنوي ومنتخباته تشارك ببطولتي العرب والعالم 

2018/01/05 | 23:10

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بغداد/ سيف المالكي – المنسق الاعلامي لاتحاد رفع الاثقال

أعلن الاتحاد العراقي المركزي لرفع الاثقال منهاجه السنوي لعام 2018 بعد أن أعتمد اقامة العديد من البطولات المحلية لكافة الفئات فضلا عن اعلان مشاركاته الخارجية واعتماد ستراتيجية لخلق جيل جديد من المواهب والعمل على تصنيف المدربين وصقل قدراتهم من خلال أشراكهم في دورات تدريبية خارجية.

وذكر أمين سر الاتحاد العراقي لرفع الاثقال د.



مصطفى صالح : ان الشهر الحالي سيشهد اقامة أجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الذي سيعقد في المركز التدريبي للاتحاد بقاعة التأميم لمناقشة منهاج العام الحالي فضلا عن فتح انتقالات اللاعبين وتصديق العقود الى جانب اقامة عدد من الزيارات الميدانية وسيشهد الشهر المقبل ارسال الاندية عقود المدربين واللاعبين لكافة الفئات لاعتمادها في الموسم الحالي على ان يقيم بعدها معسكر تدريبي داخلي للمنتخبات الوطنية التي ستشارك في بطولة غرب اسيا التي تضيفها البحرين شهر اذار المقبل على ان تسبق البطولة اقامة دورتين تدريبيبة وتحكيمية تقام في العاصمة البحرينية المنامة

وزاد ان المنتخب الوطني للناشئين والشباب للرجال سيدخل معسكر تدريبي داخلي في بغداد للفترة من الثامن عشر من اذار ولمدة شهر كامل قبيل موعد مشاركته في بطولة اسيا المؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية التي ستقام في العاصمة الاوزبكية شهر نيسان المقبل على ان يقام شهر ايار المقبل بطولتي العراق للاندية والمؤسسات للناشئين والشباب واقامة دورتين تدريبية وتحكيمية داخلية ومعسكر تدريبي للنخبة

وتابع القول: ان اتحاد قاهري الحديد قرر تحديد شهر حزيران لاقامة معسكر تدريبي خارجي للاعبين النخبة وفي شهر تموز سيتم المشاركة ببطولة العالم للناشئين في اوزبكستان على ان يعقبها معسكر تدريبي يسبق المشاركة في دورة الالعاب الاسيوية في العاصمة الاندنوسية جاكارتا شهر اب المقبل وستقام بطولة العراق للاندية والمؤسسات للاشبال شهر ايلول المقبل تليها المشاركة ببطولة جامعات العالم في بولونيا ويعقبها اقامة معسكر تدريبي داخلي تحضيرا للمشاركة ببطولة العرب لكل الفئات للرجال والنساء التي تضيفها مدينة الدار البيضاء المغربية

واستطرد قائلا ان شهر تشرين الاول المقبل سيشهد اقامة دورة الالعاب الاولمبية للشباب في الارجنتين تليها المشاركة ببطولة غرب اسيا في مدينة دبي الاماراتية والمشاركة في بطولة العالم لرفع الاثقال شهر تشرين الثاني المقبل في مدينة عشق اباد بتركمانستان يليها اقامة معسكر تدريبي للرباعين النخبة قبيل موعد اقامة بطولة العراق للاندية والمؤسسات شهر كانون الاول المقبل تليها دورة تحكيمية واقامة بطولة اندية العراق للنساء التي سيختتم بها المنهاج السنوي.

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