بالفيديو.. لحظة سقوط الحاجز الزجاجي وسقوط عدد من المشجعين العمانيين

2018/01/05 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لحظة سقوط الحاجز الزجاجي وسقوط عدد من المشجعين العمانيين بعد نهاية المباراة

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