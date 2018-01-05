الجمعة 5 كانون الثاني 2018 م (18 ربيع الثاني 1439 هـ)


بالفيديو.. لحظة سقوط الحاجز الزجاجي وسقوط عدد من المشجعين العمانيين
2018/01/05 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لحظة سقوط الحاجز الزجاجي وسقوط عدد من المشجعين العمانيين بعد نهاية المباراة

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