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كونتي يهاجم مورينيو بسبب تصريحاته المسيئة
2018/01/05 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – هاجم الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي نظيره جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد بسبب تصريحات الأخير المسيئة له.

وكان مورينيو قد وصف تصرفات بعض المدربين بالدوري الإنجليزي بأنهم مثل المهرجيم وأكد أن كونتي على رأسهم.

وذكر كونتي خلال لقاءً صحفياً: “جوزيه مورينيو يعاني من تخريفات الشيخوخة ربما كان يتحدث عن نفسه في الماضي فلننظر كيف كان من ينسى الماضي فإنه بالطبع يعاني من تخريفات الشيخوخة”.

وتابع: “أنا لا أتصرف مثل المهرج لا يعني ذلك أنني فقدت شغفي وإحتفالي بفوز فريقي”.

وأتم: “أعتقد أن مورينيو لايزال يعاني من جرح الإقالة من تشيلسي لا يزال يتحدث عن تشيلسي كثيراً على الرغم من رحيله منذ فترة طويلة”.

وتطرق كونتي في حديثه عن أرسين فينجر مدرب ارسنال بسبب إنتقاده لحكم مباراة الفريقين الأخيرة حيث قال: “إذا شاهد المباراة مرةً أخرى فسوف يعرف أنه كان محظوظاً مع بعض القرارت التحكيمية الأخيرة سواء في الكأس أو الدوري”.

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