2018/01/05 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
هنأ رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم الجمعة، الجيش العراقي الباسل بمناسبة الذكرى الثامنة...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الجبوري يهنئ القوات المسلحة بمناسبة عيد الجيش) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
هنأ رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم الجمعة، الجيش العراقي الباسل بمناسبة الذكرى الثامنة...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الجبوري يهنئ القوات المسلحة بمناسبة عيد الجيش) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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