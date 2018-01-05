الجمعة 5 كانون الثاني 2018 م (18 ربيع الثاني 1439 هـ)


الجبوري يهنئ القوات المسلحة بمناسبة عيد الجيش
2018/01/05 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- بغداد 

هنأ رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم الجمعة، الجيش العراقي الباسل بمناسبة الذكرى الثامنة...

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