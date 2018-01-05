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#جاسم ألصفار - الحدث الايراني بين الافتعال والواقع
2018/01/05 | 23:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #جاسم_ألصفار في يوم 28 كانون الاول/ديسمبر انطلقت شرارة الاحتجاجات الشعبية الاخيرة في ايران بخروج بضعة الاف من المتظاهرين الايرانيين المناوئين للنظام الى شوارع مشهد، ثاني اكبر المدن الايرانية بكثافتها السكانية، يتزامن معها خروج عدة مئات من المتظاهرين في طهران.

وفي اليوم التالي 29 كانون الاول/ديسمبر اتسعت مساحة حركة الاحتجاج لتصل الى ريشت وكرمنشاه وبصورة اقل تأثيرا في شيراز واصفهان وهمدان ومدن صغيرة اخرى.

ثم ان......

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