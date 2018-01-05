تظاهرات في البصرة للمطالبة بأنصاف المحافظة بموزانة 2018

2018/01/05 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر المئات من اهالي البصرة، اليوم الجمعة، للمطالبة بانصاف المحافظة في موازنة 2018 وتضمينها مخصصات البترودولار، ورفض مشروع خصخصة الكهرباء.

وجدد المتظاهرون الذين تجمعوا امام مبنى ديوان محافظة البصرة اليوم رفضهم لمشروع جباية الكهرباء، مطالبين بايقاف المشروع وعدم تمريره في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وانصاف المحافظة في موازنة 2018 وتضمينها مخصصات البترودولار من خلال تصويت نواب البصرة على ذلك، بحسب وكالة نينا.

ودعا المتظاهرون الى محاسبة المفسدين المتورطين بسقوط الموصل ومجزرة سبايكر والصقلاوية، كما اكدوا استمرارهم بالتظاهرات لحين تحقيق مطالبهم.

يذكر ان خطط الحكومة في بغداد لخصصخة قطاع توزيع الكهرباء قد ولد مخاوف لدى المواطنين من زيادة اسعار الكهرباء وخرجت العديد منم التظاهرات الرافضة للمشروع.انتهى/س

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