بهاء الأعرجي يحذر من الوصول الى “اللادولة”

2018/01/06 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..



دعا نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، اليوم السبت، إلى إيجاد حالة من الضغط من قبل المرجعية الدينية أو المجتمع الدولي أو الشارع العراقي لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وذكر الأعرجي ان “أغلب الكُتل السياسية تدفع بإتجاه تأجيل إجراء الإنتخابات ، ولكل من هذه الكتل أسباب وحجج تُبديها، فمنهم من يرى إن الملف النازحين وإعمار المدن المحررة وعدم تخصيص الأموال اللازمة وإمكانيات المفوضية على إجراء الإنتخابات، أسباب للتمسك بخيار التأجيل، وهذا ما يدفعهم إلى تعطيل مصادقة البرلمان على موعد إجراء الإنتخابات وتأخير إقرار الموازنة العامة للبلاد”.

واوضح ان “السبب الحقيقي الذي يقف خلف رغبات التأجيل، هو تراجع نفوذ وشعبية بعض القوى في الشارع العراقي أحزاباً وأشخاصاً”.

ودعا الاعرجي “إلى إيجاد حالة من الضغط سواءَ من المرجعية الدينية أو المجتمع الدولي أو الشارع العراقي بإتجاه إجراء الإستحقاق الإنتخابي في موعده، وبعكسه فإن الخشية ستتصاعد من بلوغ مرحلة (اللادولة)”.

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