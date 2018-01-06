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ماليزيا تستعين بشركة أمريكية لحل لغز محير حول فقدان طائرة ركاب
2018/01/06 | 11:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت شركة الخطوط الجوية الماليزية أن ماليزيا ستسمح لشركة مقرها الولايات المتحدة باستئناف عملية البحث عن طائرة مفقودة منذ عام 2014، في محاولة لحل أحد أكثر الرحلات الجوية غموضا في العالم.

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