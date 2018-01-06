الولايات المتحدة تجمد دعما للأونوروا بـ125 مليون دولار

2018/01/06 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أوقفت الولايات المتحدة دعما بقيمة 125 مليون دولار من تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد أيام من تهديدات الإدارة الأمريكية بوقف تقديم مساعدات للفلسطينيين في المستقبل.

وذكر 3 دبلوماسيين غربيين، أن المبلغ يعادل ثلث المساعدات الأمريكية السنوية المقدمة للوكالة، وكان من المفترض وصوله بحلول الأول من يناير الجاري، ولكن تم حجبه، وفقا لـ(axios.com).

ويعتبر القرار محاولة ضغط من إدارة الرئيس الأمريكي ترامب على الوكالة، والتي تعتبرها الولايات المتحدة متحيزة ضد إسرائيل وأمريكا نفسها، وتتخذ قرارات مسيسة.

وذكر مصدر بالخارجية الأمريكية، لم يفصح الموقع الإخباري عن هويته، إن عدم نقل الأموال في موعدها المقرر لا يعني تجميدها، وأنه لايزال هناك مداولات حتى منتصف يناير الجاري لتقرير ما ستفعله إدارة ترامب.

واوضح، أن خفض هذا الجزء الكبير من التمويل الاميركي سيكون كارثيا للمنظمة وسيعوق عملها وقد يؤدي الى عواقب سلبية على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والاردن و لبنان.

جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة تعد أكبر مانح للمنظمة التابعة للأمم المتحدة والمختصة بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)

وقررت الإدارة الأمريكية في الـ6 من ديسمبر الماضي، الاعتراف بالقدس رسميا عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة واشنطن إليها بدلا من تل أبيب.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بجلستها الاستثنائية الطارئة، والتي دعت لها الدول العربية والإسلامية، لصالح دعوة الولايات المتحدة إلى سحب قرارها بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بأغلبية ساحقة بلغت 128 دولة.

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