السبت 6 كانون الثاني 2018 م (19 ربيع الثاني 1439 هـ)


تيلرسون يعتزم البقاء كوزير للخارجية خلال 2018
2018/01/06 | 11:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إنه يعتزم البقاء في منصبه خلال 2018 على الرغم من تكهنات بأنه قد يستقيل قريبا.

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