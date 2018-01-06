تيلرسون يعتزم البقاء كوزير للخارجية خلال 2018

2018/01/06 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إنه يعتزم البقاء في منصبه خلال 2018 على الرغم من تكهنات بأنه قد يستقيل قريبا.

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