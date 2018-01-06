السعودية تعتقل 11اميراً بعد اعتراضهم على امر ملكي

2018/01/06 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السعودية تعتقل 11اميراً بعد اعتراضهم على امر ملكيمتابعة / سكاي برس:

اعتقلت السلطات السعودية ، السبت ،عدداً من الأمراء بعد تجمهرهم في قصر الحكم؛ احتجاجاً على أمر ملكي صدر مؤخراً يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، بحسب ما نشرته صحيفة "سبق" السعودية.

ونقلت الصحيفة ، عن مصادر لم تسمها، أن 11 أميراً تجمهروا في قصر الحكم (اليمامة)، مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، كما طالبوا بتعويض مادي عن حكم قصاص صدر بحق أحد أبناء عمومتهم.

وفي تفاصيل ما حدث، تسرد الصحيفة أنه بعد إبلاغ الأمراء خطأ مطالبتهم ورفضوا مغادرة قصر الحكم، صدر الأمر للحرس الملكي "كتيبة السيف الأجرب" بالتدخل، وتم القبض عليهم، ووضعهم في سجن "الحائر"؛ تمهيداً لمحاكمتهم، بحسب الصحيفة.

ولم تذكر الصحيفة أسماء الأمراء، لكنها قالت إن الأمير (س.ع.



س) كان يتزعمهم.

وتعيش الأسرة الحاكمة في السعودية على وقع خلافات غير مسبوقة؛ بسبب محاولة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، التخلص من كل رافضي انتقال السلطة إليه.

وتأتي الخطوة في حين لا يزال عدد من الأمراء، الذين اعتُقلوا في نوفمبر الماضي، ضمن ما عُرف بحملة مكافحة الفساد، محتجزِين لدى السلطات، في ظروف يغلب عليها الكتمان.

في غضون ذلك، يعيش الشارع السعودي حالة غضب كبيرة ولافتة جراء القرارات الاقتصادية التي زادت من أعباء المواطنين، وهي الحالة التي حاول الملك سلمان بن عبد العزيز امتصاصها، السبت، بأوامر ملكية نصَّت على تحمُّل الدولة جزءاً من هذه الأعباء.

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