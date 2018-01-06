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العبادي يدعو مفوضية الانتخابات إلى العمل “بحيادية واستقلالية”
2018/01/06 | 11:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- آخر تحديث: 6 يناير 2018 - 11:39 ص

 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي خلال استقباله مساء امس الجمعة رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى ضرورة العمل العمل باستقلالية وحياد”.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء اليوم:انه جرى خلال اللقاء “بحث الاستعدادات والتحضيرات الجارية لإقامة الانتخابات وتلبية جوانبها المالية والادارية والمتطلبات الفنية والاجهزة والمعدات اللازمة لإجرائها في مختلف مراحل التسجيل والاقتراع والفرز وانتهاءً بآليات اعلان النتائج ، والاجراءات المتعلقة بمشاركة النازحين والعائدين في المحافظات المحررة وتهيئة الاجواء المناسبة لمشاركتهم”.وأشاد العبادي “بجهود المفوضية،” داعيا الى “ضرورة العمل بمبدأ الاستقلالية والحياد”.وأكد رئيس الوزراء “على أهمية تحديث جميع المواطنين لسجلاتهم الانتخابية ودعوة جميع وسائل الإعلام الوطنية لتشجيع المواطنين للحصول على البطاقة الانتخابية وحثهم على التسجيل والمشاركة الواسعة في الانتخابات بموعدها المقرر”.

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