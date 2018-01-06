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الرافدين يمنح أكثر من 21 الف متقاعد سلفة الثلاثة ملايين دينار
2018/01/06 | 11:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

اعلن مصرف الرافدين، يوم السبت، منح اكثر من 21 الف متقاعد سلفة الثلاثة ملايين دينار.

وذكر المصرف في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، انه "تم رفع مبلغ السلفة الى احدى ادوات الدفع الالكتروني الخاصة بالمتقاعد".

واشار الى ان المتقاعد بإمكانه سحب المبلغ في اي وقت شاء او ابقاءها في رصيده الشهري.

واوضح انه تم وضع الية ميسرة لمعرفة شمول المتقاعد بالسلفة عن طريق ارسال رسالة نصية sms لرقم هاتفه يتم فيها اخطاره بالموافقة على منحه السلفة وتحديد موعد تسلمها.

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