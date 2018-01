حزب تركماني في كركوك لـ “النور”: لهذه الاسباب نطالب بتأجيل الانتخابات؟

2018/01/06 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوككشف حزب تركماني عن أسباب مطالبتهم بتأجيل العملية الانتخابية عازية السبب الى الظروف الأمنية وعدم عودة العوائل المهجرة الى أماكنهم.

وذكر تيمور البياتي الناطق الرسمي لحزب تركمن ايلي في كركوك في حديث لـ “النور نيوز” انه “بالنسبة لتأجيل الانتخابات فان الظروف الأمنية في المناطق المتنازع عليها غير مستقرة وان المهجرين الذين اخرجوا من ديارهم لم يعودوا إلى أماكنهم لحد ألان”.

وتابع “أكثر المناطق التي تم تحريرها هي مناطق تركمانية صرفة وهي ما تزال مدمرة تدميرا شبه كامل ولم يجري البناء فيها حتى يعود الأهالي إليها”.

وحول وضع كركوك في الانتخابات قال تيمور “بالنسبة للأحزاب التركمانية جميعهم متفقين على نسبة 32% في توزيع المقاعد في كركوك أي 4 مقاعد لكل قومية موجودة في كركوك”.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اوضحت انها بحاجة الى عدة امور لتتمكن من اجراء الانتخابات في وقتها المحدد، اهمها تخصيص الميزانية الخاصة باجراء الانتخابات خلال هذا الشهر، وأيضا تشريع قانون الانتخابات الذي ما زال في ادراج مجلس النواب.

