2018/01/06 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي في اقليم كوردستان، اليوم السبت، بأن وفداً من الحكومة العراقية سيزور أربيل للتباحث بشأن رواتب الموظفين في وزارتين.

وذكرت عضو اللجنة المشتركة المشكلة لهذا الغرض بين بغداد وأربيل فيان محمد في تصريح صحفي انه "من المقرر ان يزور وفد من حكومة بغداد مدينة أربيل بخصوص رواتب موظفي وزارتي الصحة والتربية، والاطلاع على القوائم المعدة الخاصة بأسماء موظفي هاتين الوزارتين".

واوضحت محمد انه "لم يتم تحديد موعد نهائي لهذه الزيارة، الا انه من المقرر ان يبحث الوفد مع ممثلي الوزارتين مسألة رواتب الموظفين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة من بغداد تزور كوردستان لحسم ملف رواتب وزارتين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة من بغداد تزور كوردستان لحسم ملف رواتب وزارتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).