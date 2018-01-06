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لجنة من بغداد تزور كوردستان لحسم ملف رواتب وزارتين
2018/01/06 | 11:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي في اقليم كوردستان، اليوم السبت، بأن وفداً من الحكومة العراقية سيزور أربيل للتباحث بشأن رواتب الموظفين في وزارتين.

وذكرت عضو اللجنة المشتركة المشكلة لهذا الغرض بين بغداد وأربيل فيان محمد في تصريح صحفي انه "من المقرر ان يزور وفد من حكومة بغداد مدينة أربيل بخصوص رواتب موظفي وزارتي الصحة والتربية، والاطلاع على القوائم المعدة الخاصة بأسماء موظفي هاتين الوزارتين".

واوضحت محمد انه "لم يتم تحديد موعد نهائي لهذه الزيارة، الا انه من المقرر ان يبحث الوفد مع ممثلي الوزارتين مسألة رواتب الموظفين".

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