2018/01/06 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار المحليةالسبت 6 يناير 2018 | 11:49 صباحاً

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العمل تجري تحقيقا عن بيع اطفال مودعين الى داعش الارهابي

بغداد/...اعلن المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ،السبت، ان مكتب المفتش العام في الوزارة يجري تحقيقا عن معلومات تدعي وجود تعاون بين مدير قسم الاحتياجات الخاصة في نينوى مع داعش الارهابي عبر بيع الاطفال الذين كانوا مودعين في دور الايواء ابان فترة سيطرة العصابات الاجرامية على المحافظة.

وذكر منعم في بيان تلقته"عين العراق نيوز" ان التحقيق يجري باشراف مباشر من وزير العمل المهندس محمد شياع السوداني ، مؤكدا ان لاتهاون في هذا الموضوع وحال ثبوت التهمة على الشخص المعني سيتم احالته للجهات القضائية المختصة لينال القصاص العادل لانه اخل بشرف الوظيفة وخان الامانة .

وكانت وزارة العمل وبالتعاون مع خلية الازمة الخاصة بنينوى قد اشرفت على استلام اعداد من اطفال داعش الارهابي ومن مختلف الجنسيات وسلمت عددا كبيرا منهم عبر قرار قضائي الى بلدانهم وخاصة ممن يحملون الجنسية الشيشانية والروسية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وباشراف مباشر من وزير العمل الذي كان حريصا على متابعة الموضوع شخصيا ومن منطلق واعتبار انساني .

يذكر ان مكتب المفتش العام في وزارة العمل يقوم بدور كبير في تشخيص ومتابعة الحالات السلبية وملاحقة عصابات التعقيب والتزوير واثبت كفاءة ومهنية في عمله وذلك بعد ان ارسى وزير العمل اسس التعاون والتكامل بين دوائر الوزارة ومكتب المفتش العام".انتهى 1

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